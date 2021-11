Vitamin D-Level und Todesrisiko von (echten) Covid 19-Patienten

Dr. Campbell bespricht in dieser Folge ein Papier dreier deutscher Ärzte, das eine negative Korrelation zwischen der Sättigung des Bluts mit Vitamin D3 und dem Todesrisiko von Covid-Patienten zeigt. Dieser Blogger ist weder Mediziner noch Pharmakologe und getraut sich nichts zum Thema (Über-)Dosierung von Ergänzungsmitteln zu sagen (noch glaubt er über alle Maßen an unser “natürliches Immunsystem”) – die Verbindung, die hergestellt wird, scheint a) wissenschaftlich jedoch gut abgesichert und b) haben n unseren Breitengraden – gerade in den kommenden, wenig sonnigen Monaten – viele Leute einen zu geringen Vitamin D-Spiegel (vielleicht mit Ausnahme von einer Handvoll von Exzentrikern, die schon zum Frühstück fetten Fisch essen). Dr. John Campbell, High Vit D, low deaths