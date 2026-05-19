Weltweite Erdölreserven und deren “Ersatzrate” – Zitat des Tages

“En los años 50-60 las tasas de reposición estaban muy por encima del 100% (…) El problema vino a partir de 2015. La tasa de reposición desde entonces ronda el 15-20%, con caídas hasta casi el 10% en los últimos años. El ritmo de consumo de reservas es brutal, porque la demanda sigue muy fuerte. Solo el shale oil ha permitido mantener el ritmo de producción, pero después de 15 años, también el agotamiento llama a la puerta.Esta vez no hay milagros y el descenso de las reservas augura un desastre en los próximos diez años, aunque se empeñen en perforar todo lo perforable.” Quark, El final de la era de la abundancia, Rayo Negro-Substack, 17.5.2026

Um “Quark” hier zu ergänzen: Es steht zu befürchten, dass ein Gutteil der auch “im Internet” immer wieder angeführten “bewiesenen Reserven” politisch motivierte reine Fiktion sind und das beste Beispiel dafür ist das Naturbitumen im venezolanischen Orinoco-Gürtel.

Aber auch die durch die Shale-Revolution in den USA vergrößerten dortigen Erdölreserven sind durchaus diskutierenswert.

Ein Ausweichen auf “Ressourçen” oder “Oil in Place” endet üblicherweise in sinnfreien semantischen Übungen.