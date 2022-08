Wien Energie – Rückschlüsse und Fragen auf Basis der Bilanz 2021

Relevante Daten der Konzernbilanz 31.12.2021 der Wiener Stadtwerke

In der Bilanz (Finanzbericht) wird bereits eine Derivat-Schieflage von € 482 Mio. ausgewiesen. (unter dem Punkt “Bewertung von Sicherungsgeschäften auf Seite 55)

Auf Seite 106 findet der geneigte Leser eine andere Darstellung mit gleichem Ergebnis. Wer sich näher in die Materie vertiefen will, dem lege ich den Punkt 11.7 “Derivate Finanzinstrumente und Hedge Accounting” ab Seite 121 ans Herzen. Auf Seite 122 findet man ein paar spannende Details.

So werden die Gastermingeschäfte per 12/21 mit € 601,3 Mio. positiv bewertet. Auf Seite 123 werden diese auch als “Gaskäufe” bezeichnet.

Jedoch werden die Stromtermingeschäfte mit € -1.075,6 Mio. bewertet. Also liegt man hier entsprechend schief. Auf Seite 123 werden diese Transaktionen als “Stromverkäufe” bezeichnet.

Zumindest ein Teil dieser Verluste resultiert aus Spekulationen (gem. meiner Definition), da ein Verlust von € 190,1 mi einer Laufzeit von länger als 2022 ausgewiesen wird.

2020 waren diese Positionen noch sehr überschaubar.

Woher kommt jetzt der Verlust 12/21? Das ist leicht erklärt.

Seit August 2021 ist der Strompreis deutlich angestiegen. Offenbar hat man auf sinkende Strompreise gepokert und verloren. Die Werte sind oben dargestellt. Das alles war natürlich vor dem Ukraine-Krieg. Danach wurde die Situation noch schlimmer. Bisheriger Höhepunkt im August 2022. Wie sich die Positionen seit 2022 entwickelt haben, entzieht sich meiner Kenntnisnahme. Auf Grund des aktuellen Kapitalbedarfs gehe ich nicht davon aus, dass man in der Zwischenzeit die Positionen wesentlich zurückgefahren ist. Man wird weitergerollt haben und das Volumen vielleich auch noch erhöht haben. Mit Absicherung hat das aber wenig zu tun. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Ich wäre aber sehr überrascht, wenn ich weit daneben liegen würde.

Meine Fragen

Nachdem ich als kleiner Steuerzahler für die Speulationen der Stadt Wien jetzt gerade stehen soll, erlaube ich mir einige Fragen zu den Derivatpositionen in die Runde zu werfen (jeweils per 31.12.2021, 31.03.2022, 30.06.2022 und aktuell per 31.08.2022):

1) Nominalvolumen der Strom/Gaskäufe und -verkäufe

2) Nettobuchwerte der Strom/Gaskäufe und -verkäufe

3) Wie ist das Verhältnis zwischen Strom/Gaskäufen und -verkäufen?

4) Wurden in diesem Zusammenhang auch Optionen geschrieben? (Fixer Ertrag – unlimitiertes Risiko)

Ich gehe natürlich davon aus, dass unsere Bundesregierung diese Daten erhalten hat, BEVOR sie heute € 2 Mrd. Kreditlinie an die Stadt Wien zusagte. Im Sinne der Transparenz hätte ich mich gefreut, wenn sie dieses Wissen mit uns geteilt hätten.

Viellecht hören wir ja noch etwas, wenn die Experten von Rechnungshof die Daten gesichtet haben. Aber das wird noch dauern…..

Meine Forderungen