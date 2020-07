Zur allgemeinen Sterblichkeit in e. angeblichen Corona-Todeszone

“Am bisherigen Hochpunkt im Dezember 1993 musste Schweden 126,4 Sterbefälle je 100000 Einwohner erleiden. Die aktuelle Lebenserwartung in Schweden ist hoch, die Zahl der Alten mit Vorerkrankungen steigt dementsprechend. So betrachtest (!) normal, das bei einem akuten Infektionsgeschehen, ob Grippe, Corona oder anderes, das Sterbegeschehen temporär steigt. Aber in der Jahressumme 2020 werden die Corona-Toten kaum noch herausstechen. Querschüsse, 11.7.2020, Covid ist durch

Zahlen stammen vom Statistikamt Schweden.

Linke obere Grafik um steigende Wohnbevölkerung bereinigt. Rechte untere Grafik berücksichtigt aus naheliegenden Gründen jeweils nur die erste Jahreshälfte.

Es ist wahr, dass noch nicht aller Tage Abend ist und dass das Virus auch “in eine ungute Richtung mutieren kann”.

Es ist aber auch wahr, dass die für den noch unsichtbaren, enormen wirtschaftlichen Absturz verantwortlich zeichnenden Politiker sowie ihr mediales Begleit-Panikorchster massiv daran interessiert sind, ein Bild des Horrors zu zeichnen.

Grafiken: mit freundlicher Genehmigung,DA-NR.: 00008006648 REF.FBAWI20070625389