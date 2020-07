Merkel: Pandemie unverschuldet, brauchen 750 Mrd. neuen Kredit

Die deutsche Kanzlerin und derzeitige EU-Ratsvorsitzende hat bei einer PK mit dem italienischen Ministerpräsidenten die (ohnedies absehbare) argumentative Marschroute vorgegeben, warum sie und ihre Spießgesellen am bevorstehenden wirtschaftlichen Kollaps keine Schuld trügen und “wir” ganz viel neuen, von ihren eigenen Stimmbürgern garantierten Kredit bräuchten: “Wir sind uns einig, diese Pandemie ist ohne Verschulden von irgendjemandem über uns gekommen und deshalb ist es jetzt unsere Aufgabe in solidarischer Weise die Folgen dieser Pandemie zu tragen.”

Dass “diese Pandemie ohne Verschulden von irgendjemandem über uns gekommen ist”, ist natürlich ein Fall von jesuitisch lügen (wenn man derlei über eine protestantische Pfarrerstochter sagen darf ).

Buchstäblich durchaus richtig, wenn man die Infektionswelle – in Übereinstimmung mit der WHO – als “Pandemie” bezeichnen will

(auch das läuft letztlich auf eine Definitionsfrage hinaus; die jährliche Erkältungswelle ist eigentlich auch eine “Pandemie”, wird von der Weltgesundheitsorganisation aber nicht als solche proklamiert – “seasonal epidemics are not considered pandemics”.).

Faktisch aber ist der Merkel-Sager falsch, wenn man in Rechnung stellt, dass die administrativen Maßnahmen (“Lockdown”), von eben jenem Gesocks beschlossen und durchgesetzt wurden, dessen Spitzenrepräsentatntin “Mutti” ist.

Den – ziemlich sicher “zweistelligen” – Absturz des BIP 2020 hat nicht ein Virus verursacht, sondern die Veordnungen des sich demokratisch nennenden Politgesindels

- unterstützt von einer Journaille, die “wie auf Kommando” höchst selektive Seuchen-Berichterstattung betrieben hat und betreibt.

Das “ganze Bild” mag umfassender und komplexer sein,

kann beim derzeitigen Wissensstand aber nur spekulativ und wohl nicht von unseren selbst ernannten Richtern der reinen Rationalität “approbiert” sein.

Es ist für die allgemeine Öffentlichkeit aber leicht nachvollziehbar,

dass unser auf ungedecktem Kreditgeld beruhendes, theoretisch unendlich dehnbares globales Finanzsystem schon Monate vor dem “Ausbruch der Pandemie” begonnen hat zusammenzubrechen.

Für diesen Blogger steht darüber hinaus fest, dass das Auslaufen des “globalen fossilen Energie-Regimes” und das Scheitern diverser Energiewenden in eine “Krise planetarischen Ausmaßes” münden werden.

Er kann im engeren Sinn “nicht beweisen”, dass deren Beginn unmittelbar bevorsteht, sieht speziell im Ölsektor aber aussagekräftige Indizien dafür.