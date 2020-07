“Zweite US-Corona-Welle”: Der Statistikschwindel von Texas

Die sg. “zweite Corona-Welle” in den USA ist anscheinend ein statistisches Artefakt, das durch Reklassifizierungen/Umdefinitionen zustande kommt. Das machen unzweifelhaft echte Videos und Dokumente deutlich, die in den vergangenen Stunden öffentlich wurden. Die geschilderten Statistik-Tricks nehmen sich wie eine Anabolika-Version trügerischer WHO-Richtlinien aus – siehe hier. Covid-Fälle in TX werden neuerdings auch gezählt, wenn kein Labortest vorliegt und dürfen bis zum 15-Fachen multipliziert werden. Analog dazu ist auch für sg. Corona-Tote kein “PCR-Befund” mehr vonnöten.

Basis eines diebezüglichen neuen Berichts ist die Aufnahme einer Sitzung der Commission von Collin County , die bereits im Mai stattgefunden hat – siehe hier.

In ihr werden die neuen Regulative des Bundesstaats Texas in extenso und unmissverständlich erläutert.

Aufgegriffen wurde das Thema jetzt vom wegen angeblicher fake news von Youtube verbannten “rechten” Journalisten Alex Jones, der nun hier, auf “Banned Videos” zu sehen ist.