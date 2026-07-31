60.000 Migranten via Ceuta in die Europäische Union “gelangt”

“Wie Medien berichteten, habe es zuvor Gerüchte gegeben, denen zufolge die Grenze zu Ceuta Donnerstagfrüh geöffnet werden sollte. Mindestens 34 Migranten sind beim Versuch, nach Ceuta zu gelangen, ums Leben gekommen, so Vivas (Präsident von Ceuta) laut Medienangaben.”

Dieser Blogger kann konkret nicht sagen, ob das eine mit Brüssel abgestimmte Schleuserei war, wie u.a. auf x.com behauptet wird, Bestechung, schiere Inkompetenz oder “nur” mangelnde Ressourçen bzw. “überwältigend hoher Immigrationsdruck”.

Konsequenzen für die dafür verantwortlichen “Politikmacher” muss es auf alle Fälle geben.

Und wenn es die “am Ende des Tages” real nicht gibt,

weil (von “Otto/Grete Normalverbraucher” aus Mitteleuropa) z.B. die Kommission nicht abgewählt werden kann, oder kein Wahlrecht für die Abgeordnetenkammer in Madrid besteht, sollte/wird es Konsequenzen für alle jene Politicos geben, “die in Griffweite sind”

und die hier das EU-weite Regime offen oder verdeckt unterstützen (z.B. “Christdemokraten”, “Sozialdemokraten”).

Bild: Youtryandyoutry, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons