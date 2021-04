Achtung Viridioten: Schon 1 Million tote Europäer mit und durch Covid!

Schnell, schnell - her mit einer der kaum erprobten Gentherapie-Spritzen! Das Panik-Orchester trompetet, dass seit Beginn der Pseudo-Seuche vor einem Jahr schon eine Million Europäer an Corona gestorben seien, wo die Übersterblichkeit in der EU 2020 (alle Ursachen) doch “nur” ca. 500.000 betragen hat (Ganzjahreszahlen bisher nicht herauszufinden). Und das bei jährlich ca. 5 Millionen Todesfällen! Wahnsinn! Da muss man doch gleich das ganze statt wie bisher das halbe Land zusperren! Vielleicht hilft DAS der Mortalität auf die Sprünge!