Addendum “Sprudelnde Gewinne”: Raffinerie, Buyback statt Real-Invest

Die sg. Supermajors, die – global betrachtet – keinen allzu hohen Anteil im Geschäft mit Erdöl und Erdgas mehr haben, haben im 2. Quartal 2022 dennoch Rekordgewinne ausgewiesen und neben den hohen Ölpreisen ist das auf das starke Raffineriegeschäft dieser Konzerne zurück zu führen. Längerfristig gesehen scheinen die aktuellen Profite von Investitionszurückhaltung bei Exploration & Produktion befeuert zu werden, was ein US-Blogger kürzlich so interpretierte: “Es lohnt sich immer weniger in Öl & Gas zu investieren - und die Manager sind sich dessen bewusst.”

Wie das Quartalsergebnis von BP (das sich dieser Blogger näher angesehen hat) nahe legt,

trugen die dramatisch höheren Raffineriemargen wesentlich zur Ergebnisverbesserung gegenüber vor einem Jahr bei. fast so wie die höheren Ölpreise

- siehe folgenden Screenshot von Seite 12 der BP-Quartalsveröffentlichung (rein theoretisch könnten es auch Trading-Gewinne sein):

Die Natgas-Preise waren in Q2 zwar doppelt so hoch wie ein Jahr vorher,

aber aus irgendwelchen “verbuchungspolitischen Motiven” weist die Kategorie, in der BP Erdgas erfasst, deutlich fallende Gewinne aus.

Langfristig gesehen freilich ist die – warum immer erfolgende – Investitionszurückhaltung bei Exploration & Produktion Hauptverursacherin der Rekodgewinne.

In Ansätzen ist dies bereits im CAPEX für BPs Öl-Segment während der vergangenen drei Jahre sichtbar.

Folgend eine kleine Tabelle über das Öl-CAPEX des Konzerns 2022, 2021 und 2020 (nur die ersten beiden Quartale und nur “oil production & operations”). Die Zahlen stammen aus den Quartalsveröffentlichungen für das erste Halbjahr.

CAPEX, 1H (in Mrd. $) 2022 2,5 2021 2,5 2020 3,6

Weiter zurück ist eine solche Tabelle nicht möglich, weil BP 2020 sein Reporting verändert hat und eigene Berechnungen eine “riesengroße Angriffsfläche” bieten würden.

An dieser Stelle hilft das jüngste Posting von Steve St. Angelo in dessen Blog srsroccoreport.com weiter (hinter Paywall).

St. Angelo stellt hier einen längerfristigen, bis 2011 – 2013 zurückreichenden Vergleich für fünf westliche Supermajors an, für die detailliertere Geschäftszahlen vorliegen.

Er vergleicht dabei die Capital Expenditures (CAPEX) jeweils der gesamten Gruppe mit dem operativen Cashflow und zeigt, dass der Anteil der Kapitalausgaben am “cash from operations” vor zehn Jahren viel höher war.

Hier ein Screenshot, in dem – mit freundlicher Genehmigung - die Zahlen der fünf Supermajors zusammengefasst werden (Exxon Mobile, Chevron, Shell, Total, BP)

In einem zweiten Schritt sieht sich St. Angelo die aktuelle CF-Verwendung an und konstatiert enorme Dividendenzahlungen und Aktien-Rückkäufe

- mit viel höheren Summen als jenen für den Schuldendienst.

Aus all dem schließt St. Angelo (sinngemäß), dass aktuell nicht mehr in Exploration und Förderung investiert werde,

weil die Manager der genannten Firmen über das rasant schlechter werdende Verhältnis von Fossil-Erlösen und Kapitalausgaben Bescheid wüssten. Das Phänomen sei ein Anzeichen der nahenden “Energie-Klippe”.