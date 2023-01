“Ausverkauft” – Licht und Schatten um Jim Rickards

sondern auch, dass die Fed auf einen Zinserhöhungs- und Geldverknappungskurs einschwenke, was aktuell beispiellos schnell vonstatten gehe. Eine Erhöhung der Fed Funds Rate um 450 Basispunkte in nur 10 Monaten sei wenigstens seit der Volcker-Fed in den 1980ern unerhört und werde absehbar zu einer weltweiten scharfen Rezession führen.