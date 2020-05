Corona: “Auf gutem Weg” in die Depression, vmtl. hyperinflationär

Die synthetische Corona-Krise scheint bereits im 2. Quartal in einen so tiefen Absturz zu führen, dass selbst mirakulös Positives im dritten und vierten Quartal eine zweistellige Schrumpfung 2020 nicht verhindern dürfte. Laut jüngstem Nowcast der NY Fed soll das US-GDP im 2. Vierteljahr um 31,2% sinken (noch ganz ohne Pleitewelle unter den “Zombies”). Der globale Einkaufsmanagerindex erreichte im April e. Rekord-Niedrigstand von 26,5. Nun sind wir weder Amerikaner noch am Ende von Q2 angelangt, aber außer dem Fühlingserwachen der Natur sieht dieser Blogger wenig Motiv für sg. Optimismus.

Run of the mill Deflationisten glauben darin eine Inflations-Entwarnung und Empfehlung speziell für den Dollar zu erkennen, aber Stagnation/Schrumpfung und Hyperinflation für Verbraucher & Dollar-Zahler können ohne weiteres zusammen gehen (“sag ich mal” ).