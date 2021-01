“Corona”: Erdöl ist des Pudels Kern – Zitat des Tages

“Ich frage mich, wann einer kritischen Teilmenge von Leuten klar wird, dass das Problem, das mit Schließungen, Abriegelungen, Ausgehverboten und anderen angeblichen Seuchen-Maßnahmen angegangen werden soll – die in Wirklichkeit der Unterdrückung des Konsums dienen -, wann dieser kritischen Masse also klar wird, dass das Problem nicht epidemiologisch sondern petrochemisch ist und dass es darum geht, den Verbrauch von Öl in einer systematischen und symmetrischen Art einzuschränken? Für mich ist das inzwischen offensichtlich. Kann ich wirklich der einzige sein?” Dmitry Orlov, The Petrochemical Pandemic (eigene Übersetzung, Hervorhebung)