Masken, Mühlen, Rechts-Popos – Märchen für moderne Menschen

Moderne Erwachsene finden es süß, wenn ihre kids möglichst lang an Erzählungen glauben, mit denen biologische Vorgänge & soziale Bräuche kindgerecht erklärt werden. Leider fallen die lieben Kleinen mit sieben oder acht den Klapperstorch-Leugnern und Osterhasen-Abstreitern ihrer Schulklasse zum Opfer. Trotzdem müssen Aufgeklärte nicht verzagen. Solang es dienstbare Wissenschafter, Textilien gegen Viren, Strom erzeugende Windmühlen und gute und böse Demokraten gibt, dürfen (& sollen) auch wir Erwachsenen an das Christkind glauben. In Europa- und jetzt auich in Amerika!

Die “rechten” amerikaphilen Amerikaner haben wieder ihre eigenen G’schichterln, zum Beispiel “kreationistische”.

Aber bleiben wir einmal bei uns Europäern und den europhilen Amerikanern, heute am Tag der Angelobung von Ol’ Joe Biden.

Der neue US-Präsident glaubt stärker noch als sein verfluchter Vorgänger an den Keynesianismus in seinen diversen Ausprägungen

und daran, dass man sich wie Münchhausen am eigenen monetären Schopf aus dem realwirtschaftlichen Morast ziehen kann.

1.900 Milliarden Dollar Rettungspaket! Da wird der Konjunktur gar nichts anderes übrig bleiben als anzuspringen.



Das mit dem Stimulus glauben wir Europäer auch.

Wir haben es sogar zuerst geglaubt, waren – zugegeben -aber nie so konsequent beim Umsetzen wie die Amis heute.

Die Amerikaner haben uns noch was anderes voraus:

Sie haben vier Jahre lang einen bösen Demokraten (≠ US-Demokraten) als Präsidenten gehabt, der dermaßen oft das Gesetz gebrochen hat, dass er zum Schluss glatt drauf vergessen hat, gegen Wahlbetrug zur Selbsthilfe zu greifen.

Ein böser Demokrat halt.

In Europa gibt’s Gott sei Dank nur kleinere böse Demokraten, z.B. in Ungarn. Die größeren guten Demokraten halten dagegen den viel wichtigeren Berlaymont in Brüssel.

Mittlerweile schaut’s so aus, als würde letztlich alles gut werden, jetzt wo ein US-Demokrat Präsident ist. Biden steht ja für die gleichen Werte & Märchen wie wir in Europa,

was z.B. die so notwendigen Anti-Corona-Masken betrifft. Biden wird ja jetzt eine hunderttägige Maskenpflicht anordnen.

Oder bei den Windmühlen und Solarpaneelen – da passt auch kein Rotor-Blatt zwischen Biden und uns Europäern.

Mehr äolischer und solarer Strom! Wär doch äußerst ungerecht, wenn nur Kalifornier in den Genuss von Blackouts kommen dürften.

Und erst das CO2! Biden hat erklärt, dass die USA dem Klimapakt von Paris wieder beitreten würden.

Sicher sieht der jetzt von den Demokraten kontrollierte Senat das auch so – nicht so wie damals beim Kyoto-Protokoll.

Gemeinsam sind wir stark – wir Europäer und die Amerikaner!

Zusammen emittieren wir immerhin ca. 23 Prozent des weltweiten Kohlendioxids

- und wenn die Amis ihren Ausstoß jetzt auch noch einmal um sagen wir: weitere 20 Prozent senken, macht das schon was her

- locker ein oder zwei Prozent der globalen Emissionen!