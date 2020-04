Corona: Kein Silber in Gallien. Ganz Gallien? Nein, ein kleines Dorf…

Laut “World Spot Price” kostet eine Unze Silber nicht einmal 15 Euro. Dummerweise werden aber (fast) keine physischen Unzen mehr angeboten. Die meisten Edelmetallhändler in Europa und den USA verkaufen nur mehr online und sind im Vorhinein über Wochen ausgebucht (was kein Wunder ist, wenn Münzstätten und Minen “wg. Corona” geschlossen haben, “vorübergehend”, eh kloa). In Österreich dürfen kleine Händler ab morgen, Dienstag, aber aufsperren und ein Teil des Fachhandels behauptet, noch physisches Argentum lagernd zu haben…

Etwa ein Laden im 9. Wiener Gemeindebezirk, der australische Kängurus und österreichische Philis um 23 Euro und ein paar Zerquetschte anbietet.

Dito ein staatliches Münz-G’schäfterl im Dritten, das ebenfalls geöffnet hat und laut seiner HP Letzteres sogar um 21 Euro verkauft (trotz 20% MwSt.).

(“Noch Fragen, Kienzle?” “Ja, reden wir über fünf oder zehn Münzen?”)

Wer kein Problem mit altem Zeugs hat, kann auch in die Opernpassage schauen und dort ein paar Silberfünfziger aus der Zweiten Republik, Zweikronen-Stücke mit dem alten Kaiser oder Maria Theresien-Taler mit der angeblichen Kaiserin ausfassen.

Letztere kostet, auf die Unze gerechnet, freilich schon 26,20 Euro, der Shopping-Spass beginnt hier freilich schon bei 19,60 Euro.

Dieser Blogger befindet sich leider am Land und kann Wiener Rucksäcklein und Papier-Euronen nicht rechtzeitig mobilisieren.

Er gönnt aber auch anderen ihr Schnäppchen, alldiemal er der festen Überzeugung ist, dass es hier um kein Virus, sondern um Große Depression und Massen-Enteignung geht.

Freundschaft und Maske nicht vergessen!



Bild:Wikimedia Commons, Paul / CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)