Corona: Meanwhile in Lombardy…

Ich bin ja auch kein Epidemiologe, aber für mich sieht das so aus, als ob a) die Sterblichkeit saisonal zurückgegangen ist, b) die Übersterblichkeit des März sehr wohl etwas mit Covid-19 zu tun hatte, dass aber c) der natürliche Epidemiezyklus und die Dr. Eisenbart-Maßnahmen zum raschen Abflauen geführt haben (übrigens auch anderer virusbedingter Krankheiten). Die “Corona-Toten” sind zwar nur Tote mit Corona, aber ein Teil mag wirklich an einer Covid-induzierten Lungenentzündug gestorben sein. Leider scheinen die Politicos volle Herdenimmunität verhindert zu haben. Im Winter geht’s mit Covid-19 weiter…