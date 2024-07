Corona: Von Freiheitsberaubungen & Entschuldigungen – Zitat d. Tages

An sich ist dem, was der Welt-Journo hier in den ersten zwei Minuten vorbringt, nicht allzuviel hinzu zu fügen: Ja, Staatsbürger (fast) aller Staaten wurden in der Zeit der Pseudo-Seuche wesentlicher Bürgerrechte beraubt und ja, eigentlich müssten sich (nicht nur in Deutschland) eine Menge Leute entschuldigen, angefangen von den jeweiligen Staatsspitzen. Freilich ging’s bei besagter “Übung”weder um eine echte Seuche, noch um den Rechsstaat, sondern darum. wie man den Populus unter den Bedingungen irgendeines Notstandes so kujonieren kann, dass dieser “alles mitmacht”. Das war vermutlich von Anfang an Absicht.