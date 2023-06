Der Kasus für Rezession-Stagflation – Zitat des Tages

“(Now) we are in a credit crunch world, where banks which make up about 20 to 25 percent of the total lending market (in the US) are focused on shrinking their loan books, not expanding it and particularly in commercial real estate (…) So that is a different world today. Everyone thinks that we’re just going back to this … this … this, we’re going back to high school here, uh, and but we’re not going back to high school again. High school’s over.” Peter Boockvar, CIO Bleakley Financial Group, Wealthion, 8.6.2023



Boockvar ist einer von den nüchterneren und symphatischeren Finanztypen.

Weder will er, dass seine Familie in Virtual Reality Goggles um den Frühstückstisch sitzt, noch ist er, im allgemeinen, ein bedingungsloser High Tech-Adorant. Negative Realzinsen hält er längerfristig für ziemlich schädlich und an eine Rückkehr zu zentralbanklich durchgesetzten Nullzinsen & Gratisgeld (für einige) glaubt er nicht.

In gewisser Hinsicht ist er Angehöriger einer echten “Info-Elite” und deshalb sollte man ihm zuhören, wenn er über die

auseinander klaffende finanzielle und reale Ökonomie spricht,

oder den aktuellen “Revanche-Konsum”,

Wahnvorstellungen des sg. Markts oder

die Folgen der “senkrecht nach oben gehenden” Leitzinsen für den Immobilien- und Wohnungsmarkt (hier: der USA).

Er leidet nach Eigenangaben auch nicht an der unter seinen Berufskollegen so verbreiteten fear of missing out (“FMO”).

Aber B. glaubt beispielsweise, dass

Jerome Powell nicht als Ol’ Wackelhand in die Geschichtsbücher eingehen will und dass er nach dem gegenwärtigen Posten sowieso keinen Job an der Wall Street mehr brauche, dass

auch dieses Mal alles wie gehabt ablaufen werde, dass

die Volksrepublik bald wieder auf Überlebensgröße anschwillt und dass

das asiatische Geschäft etlicher US companies stark zulegen und man bei diesen heute daher zugreifen solle.

Dieser Blogger glaubt derlei weniger.