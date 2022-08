Die versuchte Heimkehr eines zeitweilig verirrten Schafs

und zweitens von der Tatsache, dass der Einmarsch der Russen am 24. Februar 2022 tatsächlich völkerrechtswidrig war/ist (ein “Angriffskrieg”). Deshalb (?) erscheint S. diese Attacke als “größter Angriff auf die menschliche Vernunft”. Der Krieg sei durch den jahrzehntelangen Pazifismus der deutschen Außenpolitik mit ermöglicht worden, den er nicht nur, aber auch und speziell den regierenden Grünen vorwirft. Und “Pazifismus” fällt in Sarrazins Buch unter Ideologie, so wie “Genderismus” oder “Gleichheitswahn”. Der Ukraine im Jahr 2008 die NATO-Mitgliedschaft zu verweigern, habe sich als “folgenschwerer Irrtum” entpuppt.