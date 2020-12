Für selbst reparierende Maschinen mag Wachstum nicht begrenzt sein,

doch selbst das ist fragwürdig. Menschen sind Kreaturen, die unterschiedliche Zuflüsse von Energie benötigen. Dass die 130.000 Gtoe, mit denen die Sonne jedes Jahr die Erde bestrahlt, ausreichend genutzt werden können, muss erst bewiesen werden. Menschlicher Erfindergeist kommt nicht automatisch zu mit Naturgesetzen kompatiblen Ergebnissen, wenn “Marktgesetze herrschen” oder die “Belohnung für Innovatoren” groß genug ist. Die Sturm- und Drangphase der Digitalisierung lässt sich nicht naiv auf die analoge Welt übertragen.

Kralls Nebenbemerkung, er habe nun schon seit 50 Jahren von Peak Oil gehört ohne dass dieses eingetroffen sei,

erinnert an die Rede des törichten 90-Jährigen, der dem Tod bereits mehrfach von der Schippe gesprungen ist und der nun meint,

dass man in meinem hohen Alter nur mehr selten stirbt – statistisch erwiesen”.

Ja, Wissen, Innovationskraft, “Umtriebigkeit” etc. sind Quellen des Wachstums und dieser Blogger ist nicht von ungefähr Freund einer “freiheitlichen Wirtschaftsverfassung”.

Eine solche – und nicht Etatismus, Bürokratismus & Planwirtschaft – “setzt Produktivkräfte frei” (wie Marx das vielleicht formuliert hätte).

Aber diese “Produktivkräfte” entfalten sich oft nur im Ensemble mit natürlichen Ressourcen, beispielsweise mit Kohle, Erdöl und Erdgas.

Die sind, praktisch gesehen, endlich ( d.h. nur begrenzt für die menschliche Nutzung verfügbar).

Wasser, Phosphate und energiedichte Kohlenwasserstoffe zum Beispiel können nicht mir nichts, dir nichts einfach substituiert werden (oder nur zu “prohibitiv schlechten Bedingungen”).

Ansonsten kann dieser Blogger mit fast allem mit, was Krall sagt (und erstarrt nicht selten in Ehrfurcht, was z.B. dessen Wissen über Banken betrifft).

Ein kleinerer “taktischer Fehler” Kralls besteht allenfalls darin,

dass er dazu neigt, die Möglichkeiten seiner Gegner zu unterschätzen und dass er bei seinen Ausblicken daher zu oft konkrete deadlines nennt.

Die Möglichkeiten der Verzögerung sind aber vielfältig.

Sie reichen von legistischen Maßnahmen (“Insolvenzverschleppung”) bis hin zur Mobilisierung wohl “für einen späteren Zeitpunkt gedachter” sg. Eiserner Reserven (“Shale”).

Sie sind aber beileibe nicht unendlich.