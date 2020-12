“Überleben ist ja schon mal was” – Zitat des Tages

“Ich denke, es gibt auch ein paar positive Dinge auf die man schauen kann (…) Guck mal: Wir alle leben noch, wir alle, die wir jetzt das Video hier sehen. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Uns hat hier nicht dieses Ding, dessen Namen ich in dem Video gar nicht nennen will, dahingerafft, sondern wir haben das irgendwie überstanden und wir haben vieles nicht machen können, das ist richtig. Das hat aber auch zumindest für mich gezeigt, was wirklich wichtig ist.” Dirk Müller, Sapere aude! – Die Krise macht deutlich, was wirklich zählt

Eh, aber der schwierigere Teil des Überlebens kommt erst.

Nach dem Seuchen-Fake der Kakokratie kommen Wirtschafts- Finanz- und Währungskollaps und möglicherweise – als “Draufgabe” – “Peak Oil”.

Sapere aude!