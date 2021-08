“Grässliche” Corona-Bilanz in Schweden – Zitat d. Tages

“Corona: Sterblichkeit in Schweden deutlich höher als in den Nachbaarstaaten. Heute weist Schweden eine deutlich höhere Sterblichkeitsrate als seine Nachbarländer auf. 145 je 100.000 Menschen in Schweden verloren ihr Leben an das Coronavirus, das sind rund dreimal mehr als in Dänemark, achtmal mehr als in Finnland und fast zehnmal mehr als in Norwegen.” Mirko Schmid, FT, Corona in Schweden: Der lockere Sonderweg ist gescheitert, 24.8.2021

Der Journaillle ist nicht einmal beim Veröffentlichungsdatum der Zeitung mehr zu trauen.

Meine Zeit ist mir zu schade, demographische Studien über Skandinavien anzustellen, aber ein Blick auf die excess mortality-Daten von ourworldindata.org und euromomo.eu zeigt,

dass es seit ca. einem halben Jahr im Norden nirgendwo mehr eine nennenswerte Übersterblichkeit gibt

- und das reicht völlig aus, derlei Texte als politisierten Informations-Ramsch einzustufen und nicht einmal zu Ende zu lesen

- ganz egal, was welcher Politico unter welchen Umständen behauptet hat.