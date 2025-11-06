Hirnwäsche: Über d. strunzdumme Klimaziel-Geseiere in der EU

Wenn es noch eines “Hinweises” auf den schlimmen Geisteszustand der EU und der meisten der Bericht erstattenden Medien bedürfte, würde die Pseudo-Debatte um die “Aufweichung der Klimaziele der EU” diesen liefern – aber nicht, weil die Journaille nach dem “Notenblatt berufsmäßiger Lobbyisten singt” – das ist inzwischen gewissermaßen normal - , sondern, im Gegenteil, weil die selbst gegebenen Emissionsziele der Union völlig irrelevant sind und die “Diskussion” darüber höchstens der Ablenkung und Vernebelung wirklicher Probleme dient.

Speziell abstrus wird’s, wenn in Zwergstaaten ein Tumult drüber ausbricht, ob der vorgebliche Politikwechsel Brüssels jetzt ein “Erfolg für Österreich” ist, oder doch keiner.

Dieser Blogger, der auch nicht so viel fressen kann, wie er kotzen möcht’, weist darauf hin, dass gemäß der 2025er-Ausgabe des jährlich erscheinenden “EDGAR-Büchleins” im vergangenen Jahr die weltweiten Treibhausgasemissionen 53,2 Mrd. Tonnen CO2-Äquivalente ausgemacht haben, wovon die 27 EU-Mitgliedsstaaten 3,2 Mrd. Tonnen oder etwa 6 Prozent beigetragen haben.

Angesichts der Tatsache, dass “Klima” weltweit gemacht wird und der Konnex von CO2 und Erderwärmung eine mehr oder weniger plausible Behauptung ist, für die der Beweis schuldig geblieben wird, kann es sich nur um Hirnwäsche oder eine Volksverarsche gigantischen Ausmaßes handeln.

Nun könnte man eine”andere Metrik” verwenden wie beispielsweise das durch “fossile Verbrennung” entstehende CO2, das im vergangenen Jahr weltweit 39,6 Mrd. Tonnen ausgemacht hat, wovon 2,5 Milliarden auf die Kappe der EU gehen.

Uff, 6,2 Prozent!

Der einzige Faktor, der – systematik-widrig – das “große Bild” ein wenig ändern würde, wäre,

wenn man die seit Jahrzehnten stattfindende Auslagerung von z.B. industrieller Produktion beziffern und den “Emissionswert” von heute importierten Vorprodukten der Union zurechnen könnte.

Aber – sagen wir – 8 oder 9 Prozent Anteil am Welt-Ausstoß wären auch wieder nicht so viel, dass sich “die Optik” grundlegend ändern würde.

Kurz:

Das Ganze ist eine Schimäre, die auch dadurch nicht besser wird,

dass sich die politischen und medialen Eliten an dem Unsinn beteiligen.