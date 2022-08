Ist die europäische Gaskrise vielleicht doch medial fabriziert?

Ähnlich die immer wieder vorgebrachte, mitunter mit “Zahlen untermauerte” Behauptung, dass die bei weitem größten Gasverbraucher Industriebetriebe seien, gefolgt von der E-Wirtschaft; und erst an dritter Stelle befände sich mit anteilsmäßig etwa einem Viertel die Raumwärme der Haushalte (inkl. Warmwasser). Auch das kann nicht stimmen. Industriebetriebe produzieren bekanntlich einigermaßen kontinuierlich. Wie kann es dann sein, dass an kalten Wintertagen wie etwa im Februar 2022 fast 10 TWh-Stunden entnommen werden, während in der Sommersaison “Withdrawals” von lediglich ein paar hundert Gigawattstunden die Regel sind? Auch die Gaskraftwerke, die ja die Last der intermittenten Erneuerbaren “ausbalançieren”, haben kein derart “einseitiges Bedarfsprofil”.