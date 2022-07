Kriegspropaganda: Serbien muss sterbien und Rüssien wird büßien

Die hiesige Journaille ist in Sachen Kriegspropaganda dermaßen kompetent, dass sie russische Reklame umgehend als solche erkennt und still legt, bevor diese ihr mentales Zerstörungswerk beginnen kann (“hierzulande”). Leider geht ihr die Unterscheidungsfähigkeit bei der Kriegspropaganda der Ukraine etc. völlig ab. Aber wie wir immer schon gewusst haben, hat Moskau angefangen (“Angriffskrieg”), weswegen die Sache u.a. des Komikers von Kiew eine gerechte ist. Baron Ponsonby hat das vor fast 100 Jahren in seinem vierten Grundsatz in edler Schlichtheit zusammengefasst: “Wir kämpfen für eine gute Sache.”