“Lächerlicher Streit” um Klimapolitik in Deutschland – Zitat des Tages

“Ich glaube, weil die ganze (Klimapolitik-)Diskussion .. jenseits der Realität stattfindet. Wenn wir in Deutschland den CO2 Ausstoß durch Autos, Fabriken ,durch das Ausatmen von Menschen, durch Tiere auf Null bringen würden, würde das am Klima überhaupt nichts ändern und die große Frage ist, welche Rolle CO2 überhaupt dabei spielt.Aber der Anteil von CO2, den die Deutschen produzieren, ist so gering, weltweit gesehen, dass das vollkommen lächerlich ist, was die da die ganze Zeit machen.” Stefan Aust, Sachbuchautor, Ex-Spiegel-CR, Welt-Herausgeber, BUNDESREGIERUNG: Klimastreit der Ampel? “Vollkommen lächerlich!” Klartext von Stefan Aust via YT