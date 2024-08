Nordstream-Sprengung II: Tolles Update von Christian Rieck

Der Spieltheorie-Professor mit dem YT-Kanal hat wieder einmal zugeschlagen. Sein hier eingebundenes YT mit einem Update zu den Nordstream-Sprengungen vor fast zwei Jahren ist “state of the art”, wozu freilich zwei Anmerkungen gestattet seien. Erstens würde dieser Blogger die RF als wenigstens einen Täter (faktisch) nicht ausschließen und zweitens kommen für die Sprengungen durchaus auch zwei Tätergruppen in Frage. Wenn z,B. die Sprenger der NS2 im Vorhinein gewusst haben, was die NS1-Sprenger wann vorgehabt haben. Bitte anschauen!