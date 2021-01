Der österreichische Staatssender meldet, dass das schwer von Covid 19 in Mitleidenschaft gezogene Portugal im 1. Halbjahr 2021 den EU-Vorsitz übernimmt. An den Sterbezahlen ist freilich nicht gar so viel zu bemerken. Wie unser lieber ORF mitteilt, ist das portugiesische BIP 2020 um 8 Prozent gesunken. Könnte es sein, dass das Land eher ein Europäisches Kakokratie- denn ein Virus-Problem hat?