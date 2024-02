Selenskyj dankt mit Schwarzer Liste italienischer Putin-Freunde – Zitat

“Premierministerin Giorgia Meloni unterstützt die Ukraine zweifellos, ich habe sie gerade in ihrer Eigenschaft als G7-Präsidentin getroffen und wir haben auch das bilaterale Kooperationsabkommen unterzeichnet. Wir sind ihr unendlich dankbar. Wir wissen jedoch, dass es in Italien und auch in Europa viele Pro-Putinisten gibt. Wir bereiten eine Liste von ihnen vor, nicht nur in Bezug auf Italien, die wir der Europäischen Kommission vorlegen werden. Wird es Ihnen gelingen, sie zum Schweigen zu bringen?” Wolodymyr Selenskyj in Corriere della Sera, 25.2.2024 (Übersetzung u.a. mit Deepl)

Für Italienisch-Leser auch hier:

La premier Giorgia Meloni senza dubbio sostiene l’Ucraina, l’ho appena incontrata in veste di presidente del G7 e abbiamo anche firmato l’accordo di cooperazione bilaterale. Le siamo immensamente grati. Sappiamo però che in Italia ci sono tanti filo-putiniani e in Europa anche. Stiamo preparando una loro lista, non solo riguardo all’Italia, da presentare alla Commissione europea. Riuscirete a zittirli?”

Das Herzibinki aus Kiew hat sich mit der postfaschistischen Regierungschefin aus Italien sicher gut verstanden, aber die “christdemokratische” gefönte EU-Urschel und wohl auch der “sozialdemokratische” deutsche Olaf kriegen ebenfalls was.

Potzblitz, und unsereins hat gedacht, unsere Selenskyj-Haberer wären “lupenreine Demokraten”, wie uns die Journaille ständig versichert!

Freilich kann man nie sicher sein, ob was ernst gemeint ist, wenn ein Spaßmacher zum Präsidenten wird.

Aber rein aus Vorsicht tät’ ich die Meloni schon entfernen, wenn ich Italiener wäre – so wie kürzlich diverse Cinque Stelle-Politiker und Post-Draghisten aus Regierungsämtern entfernt wurden.

Geht mich zwar nichts an, ist aber meine Meinung, capisce!