US-Brückeneinsturz: Pure Absicht oder nur “blöd gelaufen”?

In der Nacht auf Dienstag ist vor dem Hafen von Baltimore eine für die Ver-/Entsorgung der östlichen USA sehr wichtige Brücke zusammengebrochen, nachdem ein Containerschiff den linken tragenden Pfeiler der Brücke gerammt hat. Von dem Vorgang existiert eine seit drei Tagen öffentlich zugängliche “raw footage” (siehe eingebundenes YT), die – sofern nicht manipuliert – suggeriert, dass das teilweise steuerlose Schiff an dem Pylon vorbeigeschrammt wäre, hätte es nicht im letzten Moment wieder Strom bekommen, gewendet und dabei den Pfeiler gerammt. Der Vorgang wird nun heftig politisiert. Das Schiff scheint zwei lokale Hafenlotsen an Bord gehabt zu haben, die entweder vom Einzelstaat Maryland oder der Union selbst besoldet werden.

Der Vorgang selbst ist frappant, noch frappanter ist freilich, dass die US-amerikanische MSM-Journaille offensichtlich nicht an den Details dieses “Unglücks” interessiert war/ist.

Nichts wäre einfacher gewesen als das zu tun, was eine “rechte Site” mit einer klaren Anti Biden-Agenda in der Nacht auf Samstag gemacht hat: Die “raw footage” nehmen und Zeitlupe drüberlegen.

Der Bericht von “Florida Maquis” ist insofern in sich widersprüchlich, als er Biden dafür rüffelt, dass dieser die Verursachung bzw. die Bezahlung des Schadens durch die USA anerkenne,

dass gleichzeitig aber “bewiesen/behauptet wird”, dass das Unglück beabsichtigt gewesen sei. Wenn aber die öffentliche Hand für das Schiff verantwortlich war, soll/muss diese auch für den angerichteten Schaden aufkommen.

Wenn dieses Video von “Florida Maquis” nicht gefakt ist (was dem Augenschein nach nicht der Fall ist) und das in den MSM-Medien Berichtete stimmt,

sind staatliche Angestellte in den USA also wenigstens für das Ausmaß dieses Unglücks verantwortlich

- und die Frage, wer hier mit welcher Agenda agiert haben könnte, stellt sich dringend.

Ceterum censeo, dass dieses “Unglück” ziemlich gut in ein imaginäres Szenario über das Ende der tzansatlantischen Zvilisation passt.