US-Demokraten legen mit “Trumpisten-Hilfe” Unterhaus lahm

In den USA ist Kevin McCarthy als Sprecher des Repräsentantenhauses abgewählt worden – was die Regierung Biden noch stärker in die Bredouille bringen dürfte. Die Journaille, die – aus welchen Gründen immer – einen Narren an den US-Demokraten gefressen hat, versucht die “Schuld” für den Vorgang bei acht “radikalen” republikanischen Abgeordneten, die gestern auch gegen McCarthy gestimmt haben. Wie bekannt, votierten 216 Mandatare gegen den “Speaker” und 210 für ihn. Daher müssen 208 Demokraten gegen McCarthy gestimmt haben. Das kann zwar ein Volksschüler ausrechnen, hindert die Journos aber nicht an einem weiteren Versuch, ihre Leser zu verarschen.