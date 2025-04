US-Staatsinsolvenz ‘wahres Motiv’, nicht die Zölle – Zitat des Tages

“Das eigentliche Thema ist, dass Amerika eben doch auch Schwierigkeiten hat, sich überhaupt zu finanzieren (…) Was (Trump-Berater Miran) also erwägt, das kommt einer Insolvenz schon nahe (…) Also das ist jetzt auf dem Tisch, dieses Thema. Und das ist das Thema. Das ist das Thema, nicht die Zölle. Die ganzen Investmentgesellschaften, die Wall Street und so weiter diskutiert das. Das Zolltheater dient nur der Erpressung anderer Länder (…)” Prof. Dr. Hans-Werner Sinn: Trump und die Zerstörung der internationalen Handelsordnung, Mitte April, via YT

Sinn hat mit seiner Einschätzung nach Meinung dieses Bloggers vollkommen recht (Puh, Glück gehabt!) und wer einen wohltuend nicht-akademischen, aber fundierten “Primer” über die Hintergründe der Sinn-Einschätzung haben möchte, höre sich das an, was der Mann ab Minute 36 über das “wahre Argument” (also das “wahre Motiv”) Mirans bzw. Trumps zu sagen hat (etwa 20 Minuten lang).

Weil dieser Blogger aber nicht der Käptn Iglo unter den Wirtschaftsforschern ist, erlaube ich mir zu ergänzen bzw. hervor zu heben,