US-Unterhaus z. “Zensurkampagne” der EU-Metternichs – Zitat d. Tages

“The DSA (“Digital Services Act”) is the culmination of a decade-long European effort to silence political opposition and suppress online narratives that criticize the political establishment (…) The internet and social media initially promised to be a force that would democratize speech, and with it, political power. This development threatened the established political order, and by the mid-2010s, the political establishments in the United States and Europe sought to counter rising populist movements that questioned deeply unpopular policies such as mass migration.” Zwischenbericht des Justizkomitees des US-Unterhauses über die “Zensurkampagne” der EU, 3. Februar 2026

Möglich, dass die US-Unterhaus mehrheitlich

primär das Wohl und Wehe der “eigenen” Digitalkonzerne im Auge und

selbst “Dreck am Stecken hat”.

Aber Eigeninteresse und “Dreck am Stecken-Haben” müssen nicht zwingend die Erkenntnis- und Thematisierungsfähigkeit beeinträchtigen.