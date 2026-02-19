Martin Armstrong über Euro-CBDC: Total-Kontrolle für Geldnutzer, Zitat

“That’s what the CBDC is really for. It’s not uh economically better than paper currency. Uh it just gives the government more control. They can control what you buy, what you spend. Um and they can prevent money from moving. And that’s what this is all about. They will probably cancel not just the paper currency but uh all you know cryptocurrency like Bitcoin etc.” Martin Armstrong im Slobodni-Podcast, via YT

Bezweifle Armstrongs “Schönfärberei” zum US-Dollar,

in seiner Charakterisierung von (Hyper-)Inflation als “systemisches” statt als ausschließlich “monetäres” Phänomen liegt er aber gut, wie am historischen Beispiel der Weimarer Hyperinflation 1923 zu erkennen (siehe u.a. hier und hier).

Von der Konfiszierung von 10% der deutschen Konten zur Bezahlung der Kriegs-Reparationen hab ich noch nie was gehört,

schließ’ es aber nicht aus.

Werde es nachprüfen.

Sollte das korrekt sein, kann das sehr wohl als “Brandbeschleuniger” gewirkt haben;

als “psychologischer Brandbeschleuniger” für das wachsende Missverhältnis von umlaufenden Zahlungsmitteln und umlaufenden Gütern und Dienstleistungen.

Armstrongs Erklärung zufolge ist es die zentrale Idee des geplanten digitalen Euro, die Nachfrage und damit die “Inflation” bzw. “Geldentwertung” in Schach zu halten.

Es steht nur zu befürchten, dass es das Grundproblem weltweit und damit auch in den USA geben wird.