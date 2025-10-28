Vernichtendes Covid-Resümee e. deutschen “Maßnahmen-Kritikers”

Der Finanzwissenschaftler Stefan Homburg, nicht erst seit 2020 bei Behörden und staatsnahen Journos “in Verschiss”, zieht im unten eingebundenen Vortrag aus einem zeitlichen Abstand von fünf Jahren eine kritische Bilanz der Covid-Jahre in Deutschland. Mit der auf YT veröffentlichten eine Stunde dauernden Rede wurde diesem Blogger endgültig klar, dass ein “zentristisches Polit-Kartell”, das von Journaille und mehreren “Medizin-Lobbys” unterstützt wurde, die Gelegenheit nutzen wollte, den “demokratischen Rechtsstaat” zu zerschlagen und Meinungs- und Informationsfreiheit zu unterdrücken. Besonderes Augenmerk legt der Mann, der bei der PK zu den sg. RKI-Leaks vor gut einem Jahr am Podium gesessen ist, auf die zwielichtige Rolle, die vorgeblich unabhängige Wissenschaft und Medien damals gespielt haben und bis heute spielen. Unbedingt ganz ansehen, mit Dank auch an Ulrike und Günter!