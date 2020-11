Von der Nachricht zum Narrativ

zum Beispiel einer dubiosen Wortwahl und eigentümlichem Framing in einst als unantastbar erachteten journalistischen Institutionen. Dass einem Politico am laufenden Band “Lügen” vorgeworfen würden, sei völlig neu und eigentlich eine Übernahme der Sprache von Interessensvertretern (“adocacy groups”).

Ähnliches gelte für den Stehsatz, Trump habe dieses oder jenes “ohne Beweis” behauptet, beispielsweise in jenem Tweet, in dem er Obama beschuldigte, dieser habe ihn, als er für die Präsidentschaft kandidierte, abhören lassen (was höchstens ungenau war – das FBI des von Obama besetzten Justizministeriums ließ die Trump-Kampagne abhören, mit Genehmigung eines geheimen Sondergerichts, das beim Ansuchen nicht voll über die wirkliche “Verdachtslage” informiert worden war).

Und last but not least würden die Anklage-Medien den an Trump angelegten eigenen Kriterien von Wahrhaftigkeit nicht entsprechen, bei Weitem nicht.