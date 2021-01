Also, dieser Blogger ist (echter) Österreicher und in vielerlei Hinsicht auch “Österreicher mit Gänsefüßchen”. Preußentum und Staatsgläubigkeit sind seine Sache nicht. Aber einfach so tun, als wäre die Gründung des “kleindeutschen” Kaiserreichs gestern vor 150 Jahren nicht passiert, ist unter aller Sau, pardon. Hier eine kleines provokantes Präsent für unsere europäistischen Politicos