Was sagt Kaiser China-Joe z. WIV-Forschung? WHO to the rescue!

Dieser Blogger glaubt – wie ich denke, mit guten Argumenten – NICHT an die alles überragende Gefährlichkeit von COVID-19 und sieht daher die Frage nach dessen Ursprüngen als nicht vordringlich. Auch Schadensersatzforderungen gg. die Volksrepublik müssten eigentlich gegen die eigene Kakokratie gerichtet werden, weil die für die unproportional hohen wirtschaftlichen Schäden verantwortlich ist. Interessant ist aber schon, wie der neue Präsident auf die jüngst in der WaPo aufgewärmte “Wuhan Labor-Leakage-Theorie” reagiert.

Schon deswegen, weil Biden und dessen Sohn Hunter zu Zeiten der zweiten Obama-Präsidentschft eine interessante Verbindung zur Volksrepublik unterhielten, deren Verbreitung Big Tech vor den US-Wahlen (teilweise) verhindert hat.

Auch deswegen sagen Feinde dem neuen US-Präsidenten nach, dieser sei Frontmann nur von Gnaden der CCP

(dass die Biden-Regierung sinnvoll mit den 30 Tyrannen nach dem Ende des Peloponnesischen Kriegs verglichen werden kann, darf dennoch bezweifelt werden).



Der Anwurf schillert in vielen Façetten,

aber die “China virus”-Geschichte, wie der begnadete Populist Donald den Themenkompex getauft hat, ist ein erster diesbezüglicher Lackmustest für Ol’ White Joe

(der Lackmustest Taiwan ist noch “further down the road”).

Wie der Wiener Querdenker und Physik-Professor Karl Svozil in folgendem YT ausführt, wurden in einem Level-4-Laboratorium in Wuhan “gain of function”-Forschungen an von Fledermäusen stammenden Corona-Viren durchgeführt.

Das ist schon deswegen unbestreitbar, weil eine in diesem Labor (“Wuhan Institute for Virology”) tätige Wissenschaftlerin 2015 dazu publiziert hat.

Das ursprüngliche SARS-CoV-2-Virus (wie es richtig heißt) von 2019/2020 ist zwar nie “konkret publiziert worden”,

es steht jedoch außer Frage, dass in besagter Hochsicherheitseinrichtung von bats stammende Corona-Viren so manipuliert wurden, dass sie besonders ansteckend werden – das hat Fr. Dr. Shi ausdrücklich zugegeben.



Weil der Erreger aber bei weitem nicht die Letalität hat(te), die von einem biologischen Kampfstoff zu erwarten wäre, glauben Vertreter der laboratory leakage theory, dass vor gut einem Jahr in Wuhan unabsichtlich ein “Zwischenprodukt” freigesetzt wurde.

Siehe zur ganzen Causa das in “Brigittenauer English” gehaltene Video von Dr. Svozil (dieser Blogger spricht im Unterschied dazu “Favoritner English”):

Svozils Aufhänger ist ein Kommentar in der Washington Post von vor vier Tagen,

die – belegbare – Geschichte von Dr. Shi & dem Wuhan-Labor ist aber schon ein paar Monate alt

- sie wurde damals nur als reine Wahlkampfpropaganda von Donald Trump abgetan.

Nun hat sie wenigstens den Oped-Teil der WaPo, einer “eingeschworenen Trump-Feindin” erreicht.

Die Story ist damit freilich noch nicht zu Ende.

Sie geht mit einer soeben beendeten WHO-Fact Finding Mission weiter,

die staatlich beaufsichtigt in China recherchieren durfte – ohne freilich Zugang zu kritischen Datenbank-Informationen zu bekommen.

Die Kommission erklärte abschließend, dass das Virus zwar sehr wohl von Fledermäusen stamme, dass die Leakage-Theorie aber “extrem unwahrscheinlich” sei.

“Blöderweise” hat ein Wissenschaftler an dieser Kommission teilgenommen (und teilweise auch für sie gesprochen), der nach Aussagen eines Kollegen mit den WIV-Forschungen verbandelt gewesen sein und sie auch finanziert haben soll.

Für Svozil ist die Teilnahme des Zoologen ein klarer Fall von Interessenskonflikt, der die Arbeit der gesamten Mission in Frage stellt:

In my personal opinion the presence of Peter Daszak in the WHO Commission visiting Wuhan, and his apparent conflict of interest, indicates that this WHO commission is massively compromised.”