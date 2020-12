Wie die Kakokratie NICHT aus der “Corona-Nummer” heraus kommt

“Wäu waunn ma si so weit in a Oaschgoss’n eine manövriert hot, muass ma irgendwia wieda ausse kumman, muss ma an Fluchtplan hom (…) D’rum war dann irgendwann amoi das Thema, wia kummen’s aus der Nummer wieda auße? Es woa eh kloa, wia’s auße kummen – so wie’s jetzt (wirklich) auße kummen: mi’m Impfstoff.” AUF DEM ROTEN STUHL | Corona Spezial – Roland Düringer “China 2.0 oder Anarchie”, Youtube, 24.12.2020

Der österreichische Schauspieler und Kabarettist Roland Dühringer, ein an sich scharfer Beobachter, glaubt, dass sich unser sich demokratisch nennendes Polit-Gesindel aus dem Morast rund um die Pseudo-Seuche wieder “herauswursteln” kann

- und zwar “mit dem Impfstoff”. Auch ein Teil der hiesigen Politischen Klasse scheint derlei zu glauben – salopp formuliert:

Wenn die Impfung erst einmal weitere Infektionen verhindert, starten wir neu durch und in einem Jahr ist alles vergessen.”

Es handelt sich um jenen Teil der politischen Klasse, der

noch nicht völlig verbohrt und für die Realität unempfänglich ist, und

der v.a. deswegen einen optimistischen Ausblick hat, weil “bis dato noch immer alles gut gegangen ist.”

Dieser Blogger glaubt derlei NICHT, v.a. deswegen, weil das dicke Ende der Wirtschaftsvernichtungsaktionen der Kakokratie noch gar nicht da ist (aber unweigerlich kommt): sozial, real- und finanzwirtschaftlich, währungsmäßig.

Das ist ein ziemlich naiv.

Man kann nicht ca. ein Viertel der Betriebe mit seuchenpolitisch motivierten “administrativen Maßnahmen” über den Jordan schicken und danach glauben, man könne so weiter tun wie bisher.

Diese Leute sind vielleicht nicht “wirklich böse”. Aber schlecht und dumm.