Aluhut? Fitts über “magische Viren” & die transhumanistische Tyrannei

“Mit Covid 19 werden Instititutionen etabliert, um demokratische Prozesse in eine Technokratie verwandeln. Wir sehen einen Kontrollwechsel bzw. die Erarbeitung eines neuen Kontrollsystems (…) Es ist eher ein Staatsstreich als ein Virus, eig. noch mehr (…)Wegen des ‘magischen Virus’ gibt es (angeblich) kein Geld in der Sozialversicherung und in der (US-)Staatskasse. Es ist die perfekte magische Ausrede – an allem ist das ‘magische Virus’ schuld.” Catherine Austin Fitts (eigene Übersetzung), YT, 29.12.2020

Nachdem zu erwarten ist, dass YT dieses Interview wg. angeblichen “Verstoßes gegen die Nutzungsbedingungen” weg säubert, hier der Link zu Bitchute.

YT hat es ermöglicht, das Gespräch in diesen Blog “einzubinden”, bei BC ist das nicht möglich – wenigstens weiß dieser Blogger nicht, wie das geht).

Fitts, deren Solari-Report seit Jahren den angeblichen Diebstahl von Billionen-Summen aus den öffentlichen US-Kassen anprangert, sieht hinter den Geschehnissen des vergangenen Jahres die versuchte offene Machtübernahme durch eine “transhumanistische Technokratie”, die keine (dienenden) Menschen mehr benötigt.

Die Verwandlung der Welt in einen Hi Tech-Gefängnisplaneten soll global vonstatten gehen.

Wesentliche Akteure seien superreiche Individuen, die eher “wirtschaftlichen Totalitaristen” denn “Kapitalisten” glichen.

Während diesem Blogger einige Teile ihrer “Erzählung” als Mutmaßungen und nur bedingt begründbare Schlussfolgerungen vorkommen,

muss man zugeben, dass sich Fitts Narrativ in wesentlichen Punkten eng an die (konkrete, aber nur medial erfahrbare) Wirklichkeit schmiegt, zum Beispiel

in der Charakterisierung der treibenden Kräfte als “transhumanistische Technokraten” – siehe z.B. Klaus Schwab vom WEF oder auch die zeithistorischen Recherchen des Paul Schreyer rund um das (vormalige) Zentrum für Bio-Sicherheit, siehe etwa hier und hier

in der Charakterisierung des “Virus” als Katalysator für den Kontrollwechsel – und erst in zweiter und dritter Linie als Bedrohung von Menschen(gruppen)leben. Das deckt sich voll mit meist nur leicht erhöhten “puren” Sterblichkeitszahlen auf Wochenbasis, die sich im Rahmen früherer epidemiologischer Vorkommnisse bewegen, nach denen bisher kein Hahn gekräht hat. In Deutschland scheint die Übersterblichkeit sogar wesentlich hinter den”Grippe-Toten” vom Frühjahr 2018 zurück zu bleiben – siehe dazu z.B. den Z-Score von Euro-Momo.

oder in der “gleichgerichteten antidemokratischen Wühlarbeit” einflussreicher Berufsstände, Gruppen & Seilschaften, die in der Öffentlichkeit freilich penibel drauf schauen “nicht an einander anzustreifen” – z.B. gewählte & ungewählte Politicos, Zentralbanker sowie, drittens, Journos. Die ersteren sind “Legitimationsträger”, dekretieren aber im Sinne des Putsches, die zweite Gruppe schafft schrittweise den anonymen Zahlungsverkehr ab und die dritte Gruppe gibt vor, die gleichgerichtet Handelnden verfolgten wirklich unterschiedliche Ziele (und hetzt gegen Andersdenkende).

Dieser Blogger bevorzugt ein anderes “Narrativ” – ein verschränkt finanzielles und energetisches – und macht geltend, dass die dystopische Erzählung der Fitts auf einem anhaltenden energetischen Überreichtum basiert, der real nicht mehr gegeben ist.

Er räumt aber ein, dass auf Basis der heutigen Erfahrungswerte die von CAF vorgelegte Phänomenologie der Covid-Krise ’20 schlagend ist.