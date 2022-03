Anmerkungen zum Krieg in der Ukraine

„Zeitgeschichte sollte man nur mit dem Bleistift schreiben“, wie Golda Meir meinte. Viele Aspekte des derzeitigen Ukrainekriegs liegen noch im Dunkeln, vieles ist nur zum Teil ersichtlich. Außerdem wird naturgemäß viel Desinformation betrieben. In westeuropäischen Medien wird zumeist einseitig gegen Russland geschrieben. Aber man sollte beide Kriegsparteien kritisch betrachten. Von Dr.Dr. Heinz-Dietmar Schimanko

Absolute Aussagen können kaum erfolgen, es sind vorwiegend relative Aussagen mit Abwägungen und Vorbehalten angebracht. Vielfach sind keine exakten Aussagen möglich, sondern nur approximative.

Es sollte in dieser Situation auch in besonderem Maße unterschieden werden, ob definitive Aussagen möglich sind, oder nur spekulative. Aber manches läßt sich mit Bestimmtheit sagen, und ansonsten kann man sich zumindest um die richtige Fragestellung bemühen.

Der Krieg ist ein von Russland geführter Angriffskrieg. Aber zu dessen Beurteilung muß man die Vorgeschichte kennen. Und die besteht insbesondere in Aggressionen der Ukraine gegen die überwiegend russische Bevölkerung in den Bezirken Lugansk (ukrainisch Luhansk) und Donezk.

Auch unter Berücksichtigung dieses Umstands erscheint der russische Angriff unverhältnismäßig, weil er über einen Einmarsch in Lugansk und Donezk hinausgeht. Aber es ist typisch für solche Konflikte, daß zwischen den Streitparteien eine wechselseitige Verstärkung der Maßnahmen und Gegenmaßnahmen erfolgt, wodurch eine Radikalisierung des Konflikts bewirkt wird.

Diese Radikalisierung hätte man vermeiden können, indem man rechtzeitig eine vernünftige diplomatische Lösung anbietet, um erst gar keinen Kriegsgrund zu bieten. Es bestehen hierfür die völkerrechtlich anerkannten Mittel der friedlichen Beilegung von internationalen Streitigkeiten, und zwar

Aber die Diplomatie hat versagt.

Zudem ist die Ukraine Einflußgebiet der USA, in der sichtlich nach wie vor zu viele „Kalte Krieger“ am Ruder sind, die nach der Wende 1989 nicht umgedacht haben.

Diese Annahme wird bestärkt durch Studien zur CIA und deren Ausrichtung. So hat man die Nato an Russland herangerückt, ohne weitblickend genug zu sein, daß sie von Russland als Bedrohung angesehen wird, oder ungeachtet dieses Umstands.

„Besser ein kalter Krieger, als ein warmer Bruder“, sagte Franz-Josef Strauß in seiner einzigartig originellen Art.

Originell und gezielt provokant war diese Aussage damals, aber heute ist sie nicht mehr zeitgemäß. Und außerdem ist gerade jetzt nicht die Zeit für Provokationen, sondern für deeskalierende Maßnahmen.

Das sollten gerade jene Regierungen und Medienbetreiber berücksichtigen, die einseitig gegen Rußland mobilisieren, und damit die Gefahr einer Ausweitung des Kriegs, eines „Flächenbrands“ riskieren.

Denn die meisten Leidtragenden sind nicht die Angehörigen einer politischen Kaste und andere Gruppierungen, die mehrheitlich “Nieten im Nadelstreif” und zum Teil korrupt sind, sondern die sogenannten kleinen Leute, die Durchschnittsbürgerinnen und -bürger in der Ukraine.

Zum Schutz der Zivilbevölkerung

a.) Bei der derzeit wahrnehmbaren Kriegsführung ist zu beobachten, daß die russischen Truppen sichtlich die Order haben, die Zivilbevölkerung möglichst weitgehend zu schonen. Anders sind die Aufnahmen nicht zu erklären, in denen sich ukrainische Zivilistinnen und Zivilisten russischen Truppen, z.B. Panzern entgegenstellen, ohne daß deren Widerstand gebrochen wird und deshalb gegen sie Sanktionen erfolgen.

Hinsichtlich der dennoch auftretenden Kriegstoten und Zerstörungen in ukrainischen Städten ist Artikel 25 der Haager Landkriegsordnung (LKO) in Erinnerung zu rufen, die nicht nur als völkerrechtlicher Vertrag zwischen den Vertragsparteien gilt, sondern auch als Völkergewohnheitsrecht:

Zwischen Russland und der Ukraine gilt nach Maßgabe jeweils erklärter Vorbehalte auch das Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über den Schutz der Opfer internationaler bewaffneter Konflikte (ZP GA IV). Dessen Artikel 59 lautet wie folgt:

Art. 59 Unverteidigte Orte. 1. Unverteidigte Orte dürfen – gleichviel mit welchen Mitteln – von den am Konflikt beteiligten Parteien nicht angegriffen werden.

2. Die zuständigen Behörden einer am Konflikt beteiligten Partei können jeden der gegnerischen Partei zur Besetzung offen stehenden bewohnten Ort in der Nähe oder innerhalb einer Zone, in der Streitkräfte miteinander in Berührung gekommen sind, zum unverteidigten Ort erklären. Ein solcher Ort muss folgende Voraussetzungen erfüllen:

a) Alle Kombattanten sowie die beweglichen Waffen und die bewegliche militärische Ausrüstung müssen verlegt worden sein,

b) ortsfeste militärische Anlagen oder Einrichtungen dürfen nicht zu feindseligen Handlungen benutzt werden,

c) Behörden und Bevölkerung dürfen keine feindseligen Handlungen begehen und

d) es darf nichts zur Unterstützung von Kriegshandlungen unternommen werden.

3. Die Voraussetzungen des Absatzes 2 sind auch dann erfüllt, wenn sich an diesem Ort Personen befinden, die durch die Abkommen und dieses Protokoll besonders geschützt sind, oder wenn dort Polizeikräfte zu dem alleinigen Zweck verblieben sind, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten.

4. Die Erklärung nach Absatz 2 wird an die gegnerische Partei gerichtet; darin sind die Grenzen des unverteidigten Ortes so genau wie möglich festzulegen und zu beschreiben. Die am Konflikt beteiligte Partei, an welche die Erklärung gerichtet ist, bestätigt den Empfang und behandelt den Ort als unverteidigten Ort, es sei denn, dass die Voraussetzungen des Absatzes 2 nicht tatsächlich erfüllt sind; in diesem Fall hat sie die Partei, welche die Erklärung abgegeben hat, unverzüglich davon zu unterrichten. Selbst wenn die Voraussetzungen des Absatzes 2 nicht erfüllt sind, steht der Ort weiterhin unter dem Schutz der anderen Bestimmungen dieses Protokolls und der sonstigen Regeln des in bewaffneten Konflikten anwendbaren Völkerrechts.

5. Die am Konflikt beteiligten Parteien können die Schaffung unverteidigter Orte vereinbaren, selbst wenn diese Orte nicht die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllen. In der Vereinbarung sollen die Grenzen des unverteidigten Ortes so genau wie möglich festgelegt und beschrieben werden; falls erforderlich, können darin Überwachungsmethoden vorgesehen werden.

6. Die Partei, in deren Gewalt sich ein von einer solchen Vereinbarung erfasster Ort befindet, macht diesen nach Möglichkeit durch mit der anderen Partei zu vereinbarende Zeichen kenntlich; sie sind an Stellen anzubringen, wo sie deutlich sichtbar sind, insbesondere an den Ortsenden und Aussengrenzen und an den Hauptstrassen.

7. Ein Ort verliert seinen Status als unverteidigter Ort, wenn er die Voraussetzungen des Absatzes 2 oder der Vereinbarung nach Absatz 5 nicht mehr erfüllt. In einem solchen Fall steht der Ort weiterhin unter dem Schutz der anderen Bestimmungen dieses Protokolls und der sonstigen Regeln des in bewaffneten Konflikten anwendbaren Völkerrechts.“