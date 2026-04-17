Auch institutionalisierte Dummheit ist eine erneuerbare Energie

Der Preisauftrieb bei Erdöl im Gefolge des “Iran-Kriegs” lässt die Freunde der Energiewende frohlocken, erwarten sie jetzt doch einen beschleunigten Ausbau der “erneuerbaren Energie”. Das wird zwar nicht eintreffen, aber man mobilisiert einen ganzen Haufen von Pseudo-Argumenten, warum derlei jetzt stattfinden muss & wird. Dabei zeigen sich Personen und Institutionen als besonders erkenntnisresistent, die schon seit Jahren auf dieser Welle schwimmen und die sich mit einem “Richtungswechsel” wohl besonders schwer täten. Der Journaille ist’s wurst, nimmt diese doch gern’ und ohne lang’ nachzufragen, was ihr ins Konzept passt.

Dieser Blogger ist es leid, ständig auf dieselben oder wenigstens ähnlichen “Rationalisierungen” einzugehen

- aber weil er nix Besseres zu tun hat: