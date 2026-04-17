Energie/Ö: Hofrat Beschwichtel bereitet a. Treibstoff-Engpässe vor

Während der für Energie zuständige österreichische Wirtschaftsminister dieser Tage in New Delhi bevorstehende Knappheiten bei Diesel und Kerosin ankündigte – siehe z.B. hier und hier -, aber beruhigend auf hiesige “Notstandsreserven” verwies, kündigen nicht gleichgeschaltete Medien bereits seit langem Knappheiten bei Diesel und Kerosin an – dringen damit aber nicht durch, weil die hiesige Journaille lieber den “seriösen” Hofrat Beschwichtels glaubt als den “unseriösen” nicht gleichgeschalteten Medien, die noch dazu oft in englischer Sprache publizieren. Doch Gott sei Dank gibts Politicos - Generisches Maskulinum -, die sich einer für Desinformation charakteristischen Mischung von Wahrheit und Unwahrheit befleißigen, um die Öffentlichkeit auf das Ende des Ölzeitalters vorzubereiten – selbstverständlich auf Beschwichtelsche Art.

Die beschwichtelnde Rede von den Reserven scheint teilweise eine gewisse Verankerung in Realien zu haben, faktisch hat sie diese aber nicht.Wie bei jeder guten Desinformation muss sich “der Adressat” im Detail auskennen, um den informationellen Spreu vom Weizen trennen zu können.

Konkret anhand des Beispiels der von H. beschworenen “Öl- und Gasreserven” der östlicheren Alpenrepublik:

Kurz: das Versorgungssicherheitsgerede entbehrt idR der Substanz, egal ob die Mainstream-Medien aus welchen Gründen immer “diesen Unsinn schlucken”.

Bild: AHert, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons