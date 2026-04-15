“Iran-Krieg”: Anscheinend doch nicht “Mackindersche Geopolitik”

Die Vermutungen über die Motivation hinter dem absurden “Iran-Kriegstheater” schießen ins Kraut und neben den “konventionellen Interpretationen” (z.B. “Nuklear-Anreicherung”, “Demokratie”, “öffentliche Kleiderordnung/Fraurénrechte”) erfreut sich in der kritisch gestimmten Öffentlichkeit eine geopolitische Erklärung rund um den vor 150 Jahren lebenden britischen Geographen und Geopolitiker Halford MacKinder wachsender Beliebtheit. “Einspruch, Euer Ehren!”, wie’s in früheren Justiz-Serien aus den USA so schön geheißen hat.

Die aktuellen Ereignisse zielen augenscheinlich auf die Zerstörung der Fossilenergie-Infrastruktur im Golf ab, bzw. auf die Unterbindung von deren “globalen Zulieferungen” von dort

(und als die “Heartlandtheorie” erstmals publiziert wurde, hatte das “Öl-Zeitalter” noch nicht einmal begonnen. Das heutige China ist auch nicht das kaiserliche Deutschland von damals.)

Die jüngste Iteration dieser Theorie findet sich in einem “Substack-Text” Alex Krainers vor vier Tagen,

der auf Aussagen eines “dissidenten US-Obristen” und gewesten Stabschefs Bezug nimmt.

Danach soll die iranisch-chinesische Achse bzw. die geplante Bahnverbindung China-Iran – eigentlich das ganze “Belt and Road-Vorhaben” -, das angelsächsische Imperium ähnlich stark wie weiland die Bagdadbahn des deutschen Kaiserreichs bedrohen

- weswegen “von westlicher Seite” jetzt Krieg geführt werden müsse.

Ohne die aggressive Rolle der um Israel vermehrten USA klein reden zu wollen,

ist es z.B. doch klar erkennbar, welche Seite gerade die “arabische Öl-Infrastruktur hinter der Straße von Hormuz” verwüstet und die “Öl-Schlagader” der außer-iranischen Welt mit Ausnahme Chinas absperrt.

Das musste mal gesagt werden, “so viel Zeit muss sein”.

Es ist für diesen Blogger also eher angezeigt, von einer Kooperation oder zumindest einem “gleich gerichteten Wirken” der angeblich oder wirklich verfeindeten Mächte auszugehen.

Das ist das Mindeste.

Und nachdem Öl, Gas und deren “Derivate” wie Aluminium und Helium im Zentrum der “Kriegsbemühungen beider Seiten” stehen, erlaubt er sich das Urteil, dass es eigentlich um die Herstellung einer mittelöstlichen “tabula rasa” für Öl und Gas geht.

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