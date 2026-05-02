Transatlantische Zoll-Aufpudelei

US-Präsident Trump, ein ziemlicher Hirnschüssler, hat am Freitag angeblich überraschend einen 25-prozentigen Zoll auf Auto-Einfuhren aus der EU angekündigt und anstatt darüber zu lachen oder es zu ignorieren, wie das bei viel wichtigeren Dingen ständig passiert, übt sich die europäide Journaille in Empörungs-Aufpudelei, was ja auch der abscheuliche Donald ständig macht. Ein kurzer Blick in die Fakten samt “Kontextualisierung” zeigt, dass es sich eher um einen Sturm im Wasserglas handelt.

Dieser Blogger spart sich jetzt aus Zeitgründen diverse Verlinkungs-Schmonzetten, die Interessenten bei Bedarf ja selber nachgoogeln können

(ebenso wie übrigens unsere ach so kompetenten Journos).

Also:

Die EU exportiert pro Jahr etwa 750.000 KfZ in die USA, zu 99% Pkw,

was etwa 40 Mrd. Euronen bzw. etwas mehr Dolores ausmacht.

Bei einer Zolldifferenz von 15 Prozentpunkten (25% minus die 10% des “Handelsdeals” von Mitte vergangenen Jahres) käme man rechnerisch auf eine zusätzliche Jahres-Belastung von etwa 6 Mrd. Euronen bzw. Dolores, was ungefähr die Hälfte des Nettogewinns des VW-Konzerns 2024 ausmacht

Der US-Markt, obwohl europäisch-regional von Bedeutung, ist im “großen Bild” für die EU-Autoindustrie auch nicht so rasend wichtig, weil

der europäische Automarkt selbst (aus dem Gedächtnis) pro Jahr irgendwo zwischen 12 und 15 Millionen KfZ umfasst, hauptsächlich PkW,

wesentliche “europäische/deutsche Automarken” wie VW oder BMW bereits in den USA produzieren

und US-Amerikaner, die gern einen Siebener-BMW hätten, nicht auf 15.000 Dolores oder so “anstehen”.

Dies gesagt habend, mag es vereinzelt wirklich OEM-Fabriken oder Zulieferer geben,

für die US-Exporte besonders wichtig sind (Österreich?!).

Aber rechtfertigt das dies das Rauschen im Blätterwald?

Diesen Blogger stören seit längerem andere Dinge stärker,

wie z.B. die “EU-Abgasnormen für Verbrennerflotten”, europäische Ausstiegs-Befehle aus der ICE-Technologie oder auch – “off topic” – die täglichen 1,7 mmbd EU-Importe von wenig Diesel-fähigem US-Leichtöl via Rotterdam.