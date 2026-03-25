Energie: Akteure der Weltgeschichte und Blödmänner

Der aktuelle “Golfkrieg” bringt jeden Tag neue Glanzlichter der Zerstörung der für die vergangenen 200 Jahre typischen Energie-Infrastruktur und neben der frappanten Ahnungslosigkeit der westlichen sg. kritischen Öffentlichkeit ist das scheinbar unterschiedslose Nebeneinander von überlebensgroßen Endzeit-Figuren und ephemären Polit-Darstellern wohl am bemerkenswertesten – man kann, Generisches Maskulinum, auch “Blödmänner” zu den Letzteren sagen. Ein alternativer Blickwinkel auf die “Operation Apokalypse”.

Wer Akteur und wer Blödmann ist, ist, zugegeben, für Heutige nicht leicht erkennbar,

der allgemein akzeptierte Gut-/Böse-Index ist für eine solche Fragestellung ebensowenig “hilfreich” wie die zugeschriebene Schlauheit oder die mutmaßlichen jeweiligen Handlungsmotive bzw. Bösartigkeit. Es muss auch keineswegs so sein, dass Akteure und Blödmänner tiefere Einsicht in ihre “Rollen und Motive” haben.

Sie tun einfach, was sie glauben tun zu können.

Der Lieblings-Sündenbock der westlichen Journaille beispielsweise, gehört nach Meinung dieses Bloggers klar zu den Akteuren, ebenso wie einige mittlerweile für tot erklärte Typen auf iranischer Seite.

Speziell Donald-kritische Geister, die wqomöglich gar meinen, dass es ohne diesen heute gar keine “Götterdämmerung” gebe, stehen heute vor einem schwierigen Dilemma:

Einerseits ist der Mann sichtbar jemand mit beschränkten kognitiven Fähigkeiten und auch dass er “beratungsresistent” sein oder sich “vergaloppieren” könnte, wirkt plausibel. Er könnte auch von wem auch immer “hineintheatert” worden sein.

Andererseits gibt es aber auch lauter werdende Stimmen, die meinen, dass Aktionen und Aktions-Unterlassungen der USA Anzeichen für geradezu teuflische Schläue und besonders voraus schauende Planung seien, insofern als Washington & Tel Aviv genau das bewirkten, was sie bewirken wollten – die Schwächung von “Freund und Feind” und infolgedessen die Bewahrung bzw. Erlangung einer (relativen) Hegemonie in der Region und weltweit.

Beides gleichzeitig zu vertreten, ist zugegebenermaßen schwierig,

aber nicht unmöglich. Die Welt ist voller Beispiele für eigentlich unvereinbare Urteile/Werthaltungen, die von ein- und derselben Person zur gleichen Zeit gehegt bzw. nach außen vertreten werden. Aber vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, ein teuflisch schlauer Idiot zu sein.

Wie dem auch sei

- aus Sicht eines langjährigen Peak Oil-Verfechters ist das, was gerade im Arabischen/Persischen Golf stattfindet, ein blutiger Budenzauber,

der religiösen Heils-Erzählungen jüdischer, christlicher oder mohammedanischer Provenienz entsprechen mag, oder auch nicht.

Ganz sicher entspricht das Spektakel auf der Kriegs-Bühne aber tiefer liegenden physikalischen bzw. biologischen “Gesetzen”, beispielsweise jenen der “Thermodynamik” oder der Entwicklung und Beendigung von “Overshoot-Situationen im Tierreich”.

Bild: Prime Minister’s Office (GODL-India), GODL-India, via Wikimedia Commons und Rolf Gebhardt, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.