Corona: “Themenwechsler-Debatte” nach Barrington-Erklärung

Durch die Bank ausgespart bleibt das “Wirtschafts-Thema”, das die Herren Professoren als sachfremd und nicht der Erörterung wert zu empfinden scheinen. Stattdessen wird mit in diesen Kreisen populären Memen herum geworfen, anscheinend im Bemühen, “durch Assoziation zu diffamieren” (“Klima-/AIDS-Leugner”, “Kreationismus”, “Tabakindustrie” etc.) Dass auch “public health” kein Absolutum, sondern ein öffentliches Gut ist, das finanziert und “in Beziehung gesetzt werden muss”, scheint an diesen “Experten” vorbei zu gehen.