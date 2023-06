Der “Westen” hat in der russischen Öffentlichkeit ausgesch…

Man kann d’rüber diskutieren, ob “Putin” bzw. die russische “gelenkte Öffentlichkeit” dran schuld sind – aber die lokalen Umfragedaten sind letztlich eindeutig. Der russische Mann von der Straße (und auch die Frau) hat mit der EU und deren Mitgliedsstaaten nichts (mehr) am Hut und laut einer Levada-Erhebung von Mai ist der Absturz der zuvor eher beliebten Deutschen besonders prägnant. Der Fall Levada-Statista zeigt auch, was man mit Daten anstellen kann, wenn man will.

Grob gesprochen – und ein bisserl generalisierend – lässt sich sagen, dass die langen Datenreihen des russischen Levada-Centers ein umgedrehtes Spiegelbild der hiesigen gelenkten Öffentlichkeit zeigen.

Die zwei Wendepunkte sind dabei der sg. (Euro-)Maidan(-Putsch) in der Ukraine zu Jahresbeginn 2014 und der Ukraine-Krieg Russlands (“Special Military Operation”) ab Februar 2022.

Beide Wendepunkte zeigen gemäß den seit mehr als 30 bzw. 20 Jahren erhobenen Sichtweisen der USA bzw. der EU dramatische “Verschlechterungen gegenüber westlichen Ländern”.

Beide Wendepunkte beziehen sich sowohl auf die attitudes gegenüber den USA als auch der EU



(wobei die Vorbehalte gegenüber den Staaten von Anfang an größer und gegenüber der Union von Anfang an kleiner gewesen sind).

Beide Wendepunkte sieht man aber auch in den Einstellungen gegenüber der Ukraine, die traditionell (aber mit “Abkühlingsphasen”) stark Ukraine-freundlich waren.

Die – von 2009 abgesehen – erste Umkehrung der Sympathieverhältnisse brachte der Maidan, die zweite der Ukraine-Krieg.

Die letzten Datenpunkte vom Mai 2023 sind aber kaum anders als stark Ukraine-feindlich zu bezeichnen: Nur mehr 15 Prozent haben aktuell gegenüber dem Nachbarstaat eine positive Haltung und satte 74 Prozent negative Haltungen.

In dieser Situation geht Statista her, entnimmt aus einer anderen, nur teilweise und nur ca. sieben Jahre öffentlich zurückverfolgbaren Routine-Umfrage von Levada Daten und “richtet sie entsprechend her”.

Heraus kommt die im Westen gern übernommene Meldung

Russia’s Friends and Foes,

die mit dem interessanten Detail aufwartet,

dass gemäß dieser Umfrage im Mai 2023 deutlich weniger Russen die Ukraine als Feindstaat ansahen als zwei Jahre davor, ein Dreivierteljahr vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs.

Dass die Russen im gleichen Zeitraum auf die westeuropäischen EU-Staaten – speziell, aber nicht nur auf Deutschland – massiv sauer geworden sind, wird im Text nur verklausuliert ausgedrückt (“consolidated among its population”)

und kann lediglich aus der Infografik herausgelesen werden.

Soviel zu den Großthemen Russland/China und der Westen und die Bandbreite von Fake News.

Grafik: statista.com, CC-Lizenz