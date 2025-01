Die europäische Gas-Situation im Jänner ’25: Wetter, aber nicht nur!

Die aktuelle Heizsaison, die bereits zu etwa einem Viertel durchlaufen ist, dürfte “normaler” – also kälter – werden als die beiden vergangenen milden Winter. Die Witterung liefert aber nur für Nord-Kontinental- und Nord-Mitteleuropa eine ausreichende Erklärung der “Storage-Flaute”.

Eine Kaltfront soll seit Anfang Dezember ’24 die europäischen Erdgasspeicher insgesamt 160 TWh gekostet haben, mit entsprechenden Auswirkungen auf den Derivativpreis des Dutch TTF.

Während der Winteranfang 2024/25 (kontinental)europaweit tatsächlich höheren Heizbedarf gebracht zu haben scheint als die Vergleichsperioden der beiden außergewöhnlich milden Vorwinter 2022/23 sowie 2023/24,

stellt sich die Frage, ob die Außentemperaturen tatsächlich der einzige Faktor waren.

Wetterfaktoren dürften zumindest in Süd- und Zentraleuropa wie in Italien, Österreich und anderen zentraleuropäischen Binnenstaaten eine geringere Rolle gespielt haben.

Wie den folgenden Tabellen zu entnehmen, verlor der Stiefelstaat per 11. Jänner 2025 im Jahresabstand lediglich 1,5 Prozent seines Speicherstandes in TWh, während die dortigen “Withdrawals” in den ersten sechs Wochen des aktuellen Winters lediglich eine halbe Terawattstunde höher als 2023/24 ausgefallen sind.

Auch die Gas-Verluste in der Slowakei waren deutlich geringer als jene Ungarns oder Österreichs, zweier anderer zentraleuropäischer Binnenstaaten.

Speicher-Vergleich 2025/2024, 11. Jänner Storage ’25, TWh Storage ’24, TWh δ Storage 25/24, % Füllstand ’25, % Füllstand ’24, % Füllstand, δ 25/24 EU 761,8 922,2 -17,4 66,4 80,8 -17,8% D 183,4 217,3 -15,6 72,9 85,3 -14,5% I 147,5 149,8 -01,5 73,7 76,1 -03,2% A 074,1 087,5 -15,3 73,0 89,6 -18,5% H 044,0 058,8 -25,2 64,7 83,9 -22,9% SK 025,9 028,7 -09,8 70,0 77,7 -09.9%

Im Fall Österreichs war der Storage-Verlust zwar höher als in der SK und auch die Speicher-Entnahme in den aktuellen ersten sechs Winterwochen ist laut GIE-AGSI doppelt so hoch ausgefallen als vor einem Jahr.

Dennoch berichtet die hiesige Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in ihrer routinemäßigen Zusammenfassung des Dezember-Wetters:

Dezember 2024: trocken, sonnig und relativ mild”

Zunächst eine Tabelle über die aktuellen “(Speicher-)Entnahmen” in ausgewählten größeren (nord-)westeuropäischen Länders von GIE-AGSI.

Betrachtungszeitraum ist das ungefähre erste Viertel der europäischen Heizsaison vom 1. Dezember bis zum 11. Jänner des folgenden Kalenderjahres. Die Werte entstammen der historischen Datenbank der AGSI und wurden mittels eines Tabellenprogramms addiert und von GWh/d in TWh umgewandelt (1 TWh = 1.000 GWh).

Für allfällige Rechen- bzw. Übertragungsfehler ist dieser Blogger allein verantwortlich.

(West-)Europäische Speicher-Entnahmen 2024/25 2023/24 δ 24/25 ggü. 23/24 2021/22 EU 231,2 181,8 +27,2% 233,3 D 047,0 036,3 +29,5% 049,6 NL 035,1 028,3 +24,0% 035,5 F 039,1 033,0 +18,5% 36,6 I 035,5 035,0 +01,4% 37,2

Sowohl aus der folgenden wie aus der Tabelle zu Zentraleuropa ergibt sich ein- und derselbe Generalbefund:

Weder der Füllstand der Speicher noch die Menge der Entnahmen ist für die Versorgung von Haushalten und Firmen besonders aussagekräftig, sondern nur die Frage, ob es eine sichere Quelle gibt, die erschöpfte Speicher zeitgerecht wieder auffüllen kann.

Früher war das die Russische Föderation, bzw. deren Rechts-Vorgängerin, die diese Rolle freilich inzwischen eingebüßt hat.

Interessanterweise entspricht der diesjährige Start in die Heizsaison puncto Zahlen weitgehend dem “letztlich harten” Vorkriegs- und Vorsanktions-Winter 2021/22, in dem ein (staatlicher) Lieferant aus der RF ab März 2022 die weitgehend entleerten westeuropäischen Speicher wieder zu befüllen begann.

Wie das zu interpretieren ist, sei den Lesern überlassen.

Zum Schluss eine ähnliche Tabelle, die sich allerdings auf vier kleine zentraleuropäische Binnenstaaten bezieht, deren Erdgasversorgung – wenigstens bis zum 31.12. 2024 – zu einem hohen Prozentsatz aus Russland kam.