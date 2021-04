Ein Plädoyer für eine Umwertung des Geschichts-Revisionismus

US-Historiker James M. Banner Jr., ein Establishmentissimo in Reinform, hat über Geschichtsrevisionismus geschrieben und – grundsätzlich korrekt – argumentiert, dass “Historiographie” für kleinere Revisionen, aber auch größere “Paradigmenwechsel” offen sein muss, will sie eine Wissenschaft sein. Banner meint jedoch NICHT bisher als Revisionisten bekannte “Kollegen” wie Harry Elmer Barnes, für den Franklin D. Roosevelt die japanische Attacke auf Pearl Harbor provoziert hatte, sondern alternative Akteure, Perspektiven & Themen, die sein Fach immer stärker prägen – “polithygienisch unbedenklichen Revisionismus” sozusagen.

In Banners Rubrik des “konzeptuellen Revisionismus” fallen Gender-Historiker*innen ebenso wie z.B. Studien zu Afroamerikanern, Schwulen & Lesben oder diversen Randgruppen. Manchmal handelt es sich auch “nur” um einen anderen Blickwinkel (“Geschichte von unten”).

Banner beginnt “chronologiewidrig” mit dem US-Bürgerkrieg 1861 – 1865, dessen jüngere Historiographie von “Revisionismus ohne Ende” gekennzeichnet sein soll.

Die neuen Historiker mit ihren frischen Ansätzen, sagt Banner, würden gegen die bis dahin geltende Orthodoxie anschreiben und seien deswegen als Revisionisten einzustufen:

Geschichtsrevisionismus. ist für Banner sozusagen der gesunde Normalzustand der Geschichtsschreibung (wogegen prinzipiell wenig einzuwenden ist).



Die “Incumbents” seien “rechte” oder auch “linke” Platzhirschen wie in den USA der Zwischenkriegszeit z.B. der antikapitalistische Groß-Historiker Charles A. Beard, der den civil war als Kampf zwischen nördlichen Industrie- und südlichen Pflanzer-Kapitalisten interpretiert hatte (wobei es in Wirklichkeit aber primär um die Abschaffung der Sklaverei gegangen sei).



Die Wahl des quasi-marxistischen Beard als “Referenzpol und Reibebaum” tönt freilich schon die Problematik des Bannerschen Ansatzes an:

Während Charles & Mary Beard 1927 erschienener “Rise of American Civilization” durchaus Ton angebend gewesen sein mag, findet der “spätere Beard” bei Banner einfach nicht mehr statt, jener Autor, der die größte Nähe zu den “originalen” & FDR-kritischen US-Revisionisten gehabt haben mag.

Gute & böse Revisionisten

Beard, ideologisch eigentlich in der Nähe Rooesevelts angesiedelt, hatte dem US-Präsidenten in seinen letzten Büchern vorgeworfen, dieser habe die Amerikaner mithilfe von üblen Tricks in den 2. Weltkrieg verwickelt.

Beard-Kritiker erklärten daraufhin, der Historiker sei ein Isolationist (der Begriff klang damals ähnlich wie der “Verschwörungstheoretiker” von heute).

Nach dem Sieg der Alliierten und dem Beginn des Kalten Kriegs war Beard dermaßen widerlegt,



dass er auf Nimmerwiedersehen von der Bildfläche verschwand – rund 30 Jahre, bevor die ersten Revisionisten im Bannerschen Sinn an Beards Bürgerkriegs-Bild zu “nagen” begannen

(das machte für den Mann selbst nicht mehr viel aus – er starb 1948).

Banner führt Beard also als Gralshüter der Orthodoxie vor, verschweigt aber dessen Nähe zum originalen Revisionismus, was auf eine Diskreditierung des Letzteren hinausläuft.

Die “Legitimierung”, die sich andererseits auf die “neuen Revisionisten” bezieht, soll sich anscheinend nicht auf angebliche oder wirkliche “Deutschen-Freunde” und FDR-Kritiker erstrecken.

Noch deutlicher wird die Bannersche Differenzierung des Revisionismus mit Bezug auf “europäische Akteure”, die pauschal in die Nazi-Ecke gestellt und als “Holocaust-Leugner” abgestempelt werden

(man beachte den nicht unbedingt wissenschaftlichen Terminus!).

Die bösen würden von den sozusagen guten, weil ehrlich um größtmögliche Wahrheit bemühten Revisionisten in die Schranken gewiesen; von Historikern, die an den Grenzen “ihrer” Wissenschaft patroullierten, und Regel brechende Kurpfuscher entlarvten und verfemten:

Those who do not honor and follow those standards are kept from their professional company, considered illegitimate practitioners, denied the title of professional historian, and arraigned for their departures from the community’s norms, their works condemned or ignored.”