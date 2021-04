Ein Versuch, sich einen Reim auf vergangenes Jahr zu machen

Ähnlich die frühe Verbindung, die Morris zum chinesischen Level-4-Labor in Wuhan schlug, lange bevor öffentlich wurde, dass dort an Genen von Fledermaus-Viren herumgeschnippelt wurde, vorgeblich aus menschenfreundlichen Motiven. Die westliche (und natürlich auch die chinesische) Journaille stellt das in Abrede oder berichtet überhaupt nicht darüber, unter Berufung auf die WHO, jene Organisation, die erst die klassifikatorischen Grundlagen für den globalen Statistik-Schwindel gelegt hat (“Todesfälle mit und durch Corona”). Die Indizien für die Leakage-Theorie sind ziemlich dicht und z.B. die rückwirkende Beseitigung eines 2017 veröffentlichten Aufsatzes dürfte sich als unmöglich erwiesen haben. Die handzahmen Journos haben sich daraufhin verlegt, die Dementis Pekings und deren Validierung durch die WHO für bare Münze zu nehmen, obwohl die damit verbundene Geschichte ziemlich fadenscheinig ist (“unbekannter Zwischenwirt”).